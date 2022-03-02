Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» против «Мальорки»

«Реал Сосьедад» играет с «Мальоркой» в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги. Чемпионат Испании 21-й тур Мальорка – Реал Сосьедад 0:2 (второй тайм) Дата проведения 2 марта, 23.

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