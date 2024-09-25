Редчайшее явление: впечатляющие фото яркой кометы с МКС, но увидеть её можно и невооруженным взглядом

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сейчас находится на Международной космической станции и прислал на Землю впечатляющие фотографии яркой кометы C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS или Цзыцзиньшань-ATLAS), сделанные с борта МКС.