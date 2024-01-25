Слуцкий: Зеленский хочет замести следы, призвав к расследованию ЧП с Ил-76

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что украинский лидер Владимир Зеленский своим призывом к международному расследованию крушения самолета Ил-76 в Белгородской области хочет скрыть причастность Вооруженных сил Украины к трагедии.
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