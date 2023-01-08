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Фанаты «Лацио» о закрытии трибуны за расизм: «Обычное лицемерие футбольного мира, за деньги согласившегося на ЧМ в Катаре – действительно расистской стране»

Ультрас «Лацио» выпустили заявление в связи с закрытием фан-сектора на матче против «Эмполи». Во время матча 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Самюэля Умтити и Ламека Банды.

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