Гипсовый ангел под видом бомбы: ложные минирования школ начались и в омских селах. Сегодня на крыльце учебного заведения в Знаменском районе обнаружили коробку с часами и проводами.
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Гипсовый ангел под видом бомбы: ложные минирования школ начались и в омских селах. Сегодня на крыльце учебного заведения в Знаменском районе обнаружили коробку с часами и проводами.