Президент України Володимир Зеленський (архівне фото) Володимир Зеленський у Давосі запропонував новий формат гарантій безпеки Рада Безпеки ООН не відображає реального розкладу сил у світі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба КИЇВ – Президент України Володимир Зеленський запропонував створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин надати достатню підтримку будь-якій країні, яка зазнала […] Сообщение Володимир Зеленський у Давосі запропонував новий формат гарантій безпеки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.