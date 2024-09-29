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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование показало, что отказ от биопсии при отрицательном результате МРТ может привести к снижению выявляемости клинически незначимого рака простаты

Введение Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, рассматривает вопрос отказа от биопсии у пациентов с отрицательными результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) предстательной железы.

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