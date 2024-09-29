Исследование показало, что отказ от биопсии при отрицательном результате МРТ может привести к снижению выявляемости клинически незначимого рака простаты

Введение Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, рассматривает вопрос отказа от биопсии у пациентов с отрицательными результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) предстательной железы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии