Запас валютной ликвидности российских банков к декабре сократился на $4,2 млрд

Запас валютной ликвидности в российской банковской системе за декабрь прошлого года сократился на $4,2 млрд, следует из данных Банка России, приведенных в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023 года».
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