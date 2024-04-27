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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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52% положительных отзывов в Steam: игроки оценили новый российский шутер с откры...

52% положительных отзывов в Steam: игроки оценили новый российский шутер с откры...

52% положительных отзывов в Steam: игроки оценили новый российский шутер с открытым миром Pine Harbor25 апреля в VK Play и раннем доступе Steam стал доступен российский хоррор-шутер с открытым миром и элементами выживания Pine Harbor.

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