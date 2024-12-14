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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сулейманов верит в титул «Локо»: «Почему нет? Зачем мы тогда играем. Есть мотивация стать чемпионом или хотя бы быть в тройке»

Сулейманов верит в титул «Локо»: «Почему нет? Зачем мы тогда играем. Есть мотивация стать чемпионом или хотя бы быть в тройке»

– Вы верите в чемпионство «Локомотива»? – Почему нет? Зачем мы тогда играем в футбол. – Как вы относитесь к высказыванию, что «Зенит» в год 100-летия точно станет чемпионом? – Я к этому нормально отношусь.

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