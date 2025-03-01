Создали тест-систему для определения рака на ранней стадии

Разработка может выйти на рынок к 2027 году В Уральском федеральном университете разработали новую тест-систему, с помощью которой можно определить рак на ранней стадии, сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.
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