AIG: индийские компании предложили сократить доставки в РФ через Суэцкий канал

Перевозки из Мумбаи в Новороссийск могут занять около 18 дней Небольшие индийские судоходные компании выступили с предложением о сокращении сроков доставки грузов через Суэцкий канал, перевозки из Мумбаи в Новороссийск могут занять около 18 дней вместо 25 дней, сообщили РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group.
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