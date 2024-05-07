AIG: индийские компании предложили сократить доставки в РФ через Суэцкий канал

Перевозки из Мумбаи в Новороссийск могут занять около 18 дней Небольшие индийские судоходные компании выступили с предложением о сокращении сроков доставки грузов через Суэцкий канал, перевозки из Мумбаи в Новороссийск могут занять около 18 дней вместо 25 дней, сообщили РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group.