В апреле начнётся приём документов в отделение адаптивной физической культуры «Зенита»

Записаться могут дети и взрослые с группами инвалидности. Занятия бесплатные. Проводятся как индивидуальные, так и групповые тренировки в тренажёрном зале, в большом плавательном бассейне, в зале спортивно-игровом и гидромассажном бассейне с сауной.
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