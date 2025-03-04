В апреле начнётся приём документов в отделение адаптивной физической культуры «Зенита»

Записаться могут дети и взрослые с группами инвалидности. Занятия бесплатные. Проводятся как индивидуальные, так и групповые тренировки в тренажёрном зале, в большом плавательном бассейне, в зале спортивно-игровом и гидромассажном бассейне с сауной.