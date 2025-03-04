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В апреле начнётся приём документов в отделение адаптивной физической культуры «Зенита»

В апреле начнётся приём документов в отделение адаптивной физической культуры «Зенита»

Записаться могут дети и взрослые с группами инвалидности. Занятия бесплатные. Проводятся как индивидуальные, так и групповые тренировки в тренажёрном зале, в большом плавательном бассейне, в зале спортивно-игровом и гидромассажном бассейне с сауной.

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