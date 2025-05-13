Сила в правде
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Сила в правде

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"Во властных элитах полно предателей, мечтающих вернуть отношения с Западом": После слов Лаврова Хомяков указал на "пятую колонну"

"Во властных элитах полно предателей, мечтающих вернуть отношения с Западом": После слов Лаврова Хомяков указал на "пятую колонну"

На Лаврова всерьез обиделись в Европе за слова правды о том, что ЕС возрождает идеологию Третьего рейха.

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