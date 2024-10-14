Мирошник назвал передачу США батареи THAAD Израилю «оплеухой» Зеленскому

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник назвал «оплеухой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому передачу Соединенными Штатами батареи противоракетной обороны THAAD Израилю.
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