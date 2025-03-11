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Царьград

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Не менее 30 лет: Русским предложили увеличить пенсию за стаж

Не менее 30 лет: Русским предложили увеличить пенсию за стаж

В Государственной думе выступили с предложением увеличить пенсию за многолетний стаж.В России выступили с предложением увеличить пенсии за стаж более 30 лет.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Да не пойдут на это! Тем более что старшее поколение отпахало, с большинстве, гораздо больше 30-ти лет... Опять скажут, что нет денег на это...
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