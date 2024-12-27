Нарколог объяснила, как помочь отравившемуся алкоголем в Новый год

Нарколог Касперович: отравившемуся алкоголем нужно обеспечить доступ воздуха Если в новогоднюю ночь кто-то из гостей отравился алкоголем, нужно обеспечить ему доступ свежего воздуха, посоветовала психиатр-нарколог Мария Касперович.