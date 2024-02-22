Лебедев: Выборы депутатов в Беларуси проходят планово и спокойно

Выборы депутатов в Беларуси проходят планово и спокойно - об этом заявил генеральный секретарь СНГ, руководитель миссии наблюдателей Содружества Сергей Лебедев по итогам встречи с председателем ЦИК Игорем Карпенко.
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