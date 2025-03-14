Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Ничего не меняется ,закусили удила и опять их понесло ...Идиоты ,иначе их охарактеризовать нельзя ,при всем при том ,...Европа выдвинула ...
  • Юрий Зубрин
    А НАС РАТЬ !!!!!Европа выдвинула ...
  • Андрей Зарубкин
    Веру в справедливого царя расстреляли перед Зимним дворцом во время Кровавого воскресенья. В народе Николая 2 называл..."Кругом измена, т...

Жительница Казачьей Локни забирала у бойцов ВСУ тушёнку и раздавала людям

Жительница Казачьей Локни забирала у бойцов ВСУ тушёнку и раздавала людям

О том, как женщина пробиралась к украинским солдатам, рассказал её муж.Житель села Казачья Локня (Курская область) Виктор Клюев рассказал, как его супруга во время оккупации забирала у всушников тушёнку и раздавала односельчанам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх