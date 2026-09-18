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Царьград

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"Коалиция желающий" делает следующий шаг: Макрон раскрыл планы ЕС. Москве не понравится

"Коалиция желающий" делает следующий шаг: Макрон раскрыл планы ЕС. Москве не понравится

Эммануэль Макрон раскрыл планы "коалиции желающий". По его словам, объединившиеся страны ЕС готовы сделать следующий шаг по поддержке киевского режима в рамках своей "миссии".

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