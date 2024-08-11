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Признаки необходимости замены свечей зажигания: Что говорят эксперты?

Свечи зажигания – это ключевой элемент системы зажигания любого бензинового двигателя. Их работа напрямую влияет на эффективность и надежность работы двигателя, а своевременная замена свечей – залог долгой службы автомобиля.

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