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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Треть молодых россиян регулярно ходят в «тихий отпуск»

Треть молодых россиян регулярно ходят в «тихий отпуск»

Каждый третий молодой человек в России регулярно практикует «тихий отпуск», то есть едет в путешествие или берет отгул без оповещения работодателя, а 63% в целом положительно относятся к такому формату работы, показал проведенный для Forbes опрос.

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