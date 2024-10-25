Треть молодых россиян регулярно ходят в «тихий отпуск»

Каждый третий молодой человек в России регулярно практикует «тихий отпуск», то есть едет в путешествие или берет отгул без оповещения работодателя, а 63% в целом положительно относятся к такому формату работы, показал проведенный для Forbes опрос.
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