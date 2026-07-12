SK hynix: дефицит оперативной памяти сохранится как минимум до 2030 года

Из-за кризиса памяти следующий год может стать самым сложным для отрасли с точки зрения объемов поставок, тогда как дисбаланс между спросом и производственными возможностями сохранится как минимум до конца десятилетия.
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