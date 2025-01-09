Овчинский: приемы жителей Москвы в Общественном штабе проведут в январе

На площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации в январе этого года организуют четыре встречи жителей Москвы с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в реновации.
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