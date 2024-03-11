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Посольство РФ в Латвии готовится к антироссийским мероприятиям в день выборов 17 марта

Посольство РФ в Латвии готовится к антироссийским мероприятиям в день выборов 17 марта

Посольство России в Латвии на фоне действий местных властей, направленных на запугивание проживающих в прибалтийской стране россиян, готовится к различного рода провокационным действиям в Риге в день голосования на выборах президента РФ 17 марта.

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