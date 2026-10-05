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Иркутск Сегодня

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Что мы знаем о вирусе гриппа: почему он меняется каждый год и как от него защититься

Грипп — одно из самых распространённых сезонных заболеваний, с которым человечество борется уже десятилетиями.

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