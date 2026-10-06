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Кипа о запуске центра реабилитации лудоманов: «Мы с командой энтузиастов не рассчитываем ни на какие бонусы, премии или прибыль»

Экс-директор по маркетингу BETBOOM Петр Кипа рассказал о запуске центра реабилитации лудоманов. Кипа запустил автономную некоммерческую организацию «Камбэк», которая будет помогать зависимым от азартных игр.

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