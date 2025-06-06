В Европе в разгар сезона пополнения ПХГ резко дорожает исчезающий природный газ

Базовые цены на природный газ в Европе выросли в четверг утром в связи с началом сезона технического обслуживания газовой инфраструктуры в Норвегии, крупнейшем поставщике стратегического топлива в Европу.
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