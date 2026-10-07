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Царьград

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Мэр Самары проверил бомбоубежища: штрафы превысили 16 млн рублей

Мэр Самары проверил бомбоубежища: штрафы превысили 16 млн рублей

Мэр Самары Иван Носков осмотрел подвалы домов на улицах Ленина и Солдатской, а также в 1 квартале Мехзавода и отметил, что управляющие компании стали оборудовать укрытия совместно с жителями.

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