Магия и возможности полнолуния в Рыбах 29 сентября 2023 года Елена ГалицкаяВ мире, где каждый день несет новости о событиях и тревогах, полнолуние в Рыбах, которое наступит 29 сентября 2023 года в 12 часов 52 минуты, предоставляет уникальную возможность вернуться к своему внутреннему миру и обрести гармонию.