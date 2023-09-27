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Магия и возможности полнолуния в Рыбах 29 сентября 2023 года

Магия и возможности полнолуния в Рыбах 29 сентября 2023 года

Магия и возможности полнолуния в Рыбах 29 сентября 2023 года Елена ГалицкаяВ мире, где каждый день несет новости о событиях и тревогах, полнолуние в Рыбах, которое наступит 29 сентября 2023 года в 12 часов 52 минуты, предоставляет уникальную возможность вернуться к своему внутреннему миру и обрести гармонию.

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