«Украина – это лучшая в мире боевая лаборатория войны» – бывший шеф ЦРУ

Американские военные компании постоянно тестируют свои изделия на Украине, используя страну как полигон в условиях непосредственного столкновения с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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