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«Украина – это лучшая в мире боевая лаборатория войны» – бывший шеф ЦРУ

«Украина – это лучшая в мире боевая лаборатория войны» – бывший шеф ЦРУ

Американские военные компании постоянно тестируют свои изделия на Украине, используя страну как полигон в условиях непосредственного столкновения с Россией.

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