Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россиянам объяснили значение таинственных сигналов «Радиостанции Судного дня»

Россиянам объяснили значение таинственных сигналов «Радиостанции Судного дня»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как The Buzzer («Жужжалка») и «Радиостанция Судного дня» является частью системы ядерной безопасности, предположил в беседе с журналистами News.

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