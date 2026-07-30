Россиянам объяснили значение таинственных сигналов «Радиостанции Судного дня»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как The Buzzer («Жужжалка») и «Радиостанция Судного дня» является частью системы ядерной безопасности, предположил в беседе с журналистами News.
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