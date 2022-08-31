В Иркутске подростки сбросили на голову шестилетней девочки кирпич с крыши

О происшествии рассказала мать малышки в группе "Аноним 03" "ВКонтакте". Шестилетняя девочка пошла на прогулку со старшей сестрой, в какой-то момент 20-летняя девушка услышала глухой удар и обернувшись, увидела, что в голову сестры попал кирпич.