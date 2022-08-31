Газета.ру

7 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Бербок, вам сначала зиму перезимовать, да мыться не забывать, а потом рать собирать!РИА "Новости": не...
  • Сергей Павлов
    Я надеюсь, что технический состав станции не успеет выполнить профилактику и необходимо будет увеличить время ремонта...Немцы раскритиков...
  • Виталий Тарасов
    ТАКИ    -    ВСЁ    -    ТАКИ.  АЙ  да  молодца - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости...Матвиенко предлож...

В Иркутске подростки сбросили на голову шестилетней девочки кирпич с крыши

В Иркутске подростки сбросили на голову шестилетней девочки кирпич с крыши

О происшествии рассказала мать малышки в группе "Аноним 03" "ВКонтакте". Шестилетняя девочка пошла на прогулку со старшей сестрой, в какой-то момент 20-летняя девушка услышала глухой удар и обернувшись, увидела, что в голову сестры попал кирпич.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх