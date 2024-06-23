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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Ничушкин: «Тем, кто мечтает играть в НХЛ, английский нужен больше, чем хороший бросок. В «Далласе» тренер мне что-то говорит, я его вроде понимаю, а он: «Ну-ну, понял ты меня»

29-летний россиянин провел в НХЛ девять сезонов. «Английский язык для меня – отдельная история, тяжело.

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