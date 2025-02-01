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Учёные назвали один из ранних очевидных признаков рака поджелудочной железы

Учёные назвали один из ранних очевидных признаков рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы часто диагностируют на поздних стадиях из-за отсутствия явных симптомов. Однако усталость, дискомфорт после еды и необъяснимая потеря веса могут стать первыми тревожными сигналами.

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