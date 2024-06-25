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Врач назвал продукты, в которых содержится вредный сахар

Врач назвал продукты, в которых содержится вредный сахар

Эксперты предупреждают о вреде сахара в пище. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нормальная доза потребляемого сахара должна составлять менее 5-10% от общего рациона взрослого человека.

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