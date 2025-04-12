Забытая коробка со сладостями на станции Киото парализовала движение поездов

Забытая коробка со сладостями вызвала хаос на станции Киото, остановив движение поездов на два часа. Инцидент произошел на фоне усиленных мер безопасности перед открытием Всемирной ЭКСПО-2025 в Осаке, на которой ожидаются высокопоставленные гости, включая японскую императорскую семью.