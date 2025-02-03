Учёные предупредили о надвигающейся планетарной катастрофе Сергеева ТатьянаАмериканские учёные выразили обеспокоенность резким ухудшением климатической ситуации и активизацией геофизических процессов, которые могут привести к глобальной катастрофе в ближайшие годы.
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