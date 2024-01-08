Биологический предел численности людей на Земле: существует ли он на самом деле

15 ноября 2022 года, по версии ООН, на планете Земля родился восьмимиллиардный житель. Человечество переживает уникальный исторический момент – никогда прежде одновременно не жило столько людей, сколько сейчас.
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