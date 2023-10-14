Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • werewolf
    да не выселяли насильно никого, байки это все.. да, случались бытовые конфликты, в некоторых республиках случались по...Мигранты перешли ...
  • werewolf
    да вообще всех малообразованных, например, которые по два раза "надо пишут" )))Мигранты перешли ...
  • werewolf
    а что, до мигрантов в России мечетей не было?Мигранты перешли ...

СБУ РАСШИРЯЕТ АГЕНТУРУ В РОССИИ: МИГРАНТОВ ПОКУПАЮТ ЗА "ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ"

СБУ РАСШИРЯЕТ АГЕНТУРУ В РОССИИ: МИГРАНТОВ ПОКУПАЮТ ЗА "ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ"

СБУ расширяет агентуру в России, привлекая к шпионской деятельности гастарбайтеров. Мигрантов покупают за "лёгкие деньги".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Ответить
3 н.
Леонид Руси
Ответить
3 н.
Геннадий Свешников
Не правда,поехали мы с бабушкой из деревни Сысоевка,а по дороге- ход крестный, от храмика Александра Невского до Берёзовки 12 километров.4 км по федеральной трассе и пустая встречка,так пока не свернул ход в Берёзовку.Все, от крутого внедорожника,до велосипедиста друг за дружкой в очереди.А прихожан в ходу,с детьми и батюшкой человек 15 не более❗👍😱🙏
Ответить
3 н.

Картина дня

наверх