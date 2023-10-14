СБУ РАСШИРЯЕТ АГЕНТУРУ В РОССИИ: МИГРАНТОВ ПОКУПАЮТ ЗА "ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ"

Геннадий Свешников

Не правда,поехали мы с бабушкой из деревни Сысоевка,а по дороге- ход крестный, от храмика Александра Невского до Берёзовки 12 километров.4 км по федеральной трассе и пустая встречка,так пока не свернул ход в Берёзовку.Все, от крутого внедорожника,до велосипедиста друг за дружкой в очереди.А прихожан в ходу,с детьми и батюшкой человек 15 не более❗👍😱🙏