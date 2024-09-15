Неблагоприятные погодные условия: ГИЧС рекомендует максимальную осторожность

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщает, что, по данным Государственной гидрометеорологической службы, с 15 сентября в 07:00 по 16 сентября в 05:00 на обширных территориях ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся электрическими разрядами.