Неблагоприятные погодные условия: ГИЧС рекомендует максимальную осторожность

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщает, что, по данным Государственной гидрометеорологической службы, с 15 сентября в 07:00 по 16 сентября в 05:00 на обширных территориях ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся электрическими разрядами.
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