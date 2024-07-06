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Байден заявил, что остановил Путина и сплотил НАТО

Байден заявил, что остановил Путина и сплотил НАТО

Действующий президент США не хочет отказываться от выдвижения на новый срок.Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что именно он "тот парень", который остановил лидера России Владимира Путина.

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