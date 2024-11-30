Посол Корчунов: Норвегия заработала $115 млрд на санкциях против России

Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об экономическом эффекте от антироссийских санкций: Осло увеличило доходы на $115 млрд из-за высоких цен на газ, но разорвало торговые связи с Россией, что особенно ударило по судоремонтным предприятиям.