В Надыме организовали масштабную акцию по сбору помощи бойцам СВО

Жители Надыма активно участвуют в акции «Посылка солдату», которая будет проходить до 23 апреля. Бойцам на фронт, помимо вещей первой необходимости, отправят обереги от школьников, рассказали в администрации Надымского района.
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