Выпускник колледжа в Покровском-Стрешневе взял бронзу на международном конкурсе профмастерства

Бронзу на прошедшем в Китае международном конкурсе профессионального мастерства «Один пояс — один путь» в номинации «Промышленная робототехника» взял выпускник Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) на Вишнёвой улице Денис Соловьёв.
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