Ряд украинских депутатов во главе с Арахамией уехали в США просить поддержки

Руководитель фракции Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия в понедельник, 23 октября, сообщил, что члены временной специальной комиссии (ВСК) украинского парламента по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи уехали в США просить поддержки Киева.
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