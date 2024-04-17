Следователи Головинского выясняют причину смерти пациентки в клинике района

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одной из частных клиник на севере Москвы возбуждено уголовное дело Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.