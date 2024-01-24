Народный фронт передал бойцам СВО новейшие разработки

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. «Кулибин-клуб» Народного фронта продолжает находить изобретателей, масштабировать производство их разработок и отправлять изделия для военных на линию боевого соприкосновения.
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