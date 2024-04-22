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Царьград

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3 из 4 самарцев не хотят отказываться от наличных денег

3 из 4 самарцев не хотят отказываться от наличных денег

В одном из последних опросов, проведенном сервисом по поиску работы, было выявлено, что лишь 13% жителей Самары готовы полностью перейти на безналичный расчет, в то время как остальные 75% предпочитают сохранить наличные деньги.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Хотел бы я посмотреть на этих молодых уродов. Когда придут они в магазин а карточка заблокирована  или пустая будет. Во веселуха начнется.
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15 час.

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