3 из 4 самарцев не хотят отказываться от наличных денег

В одном из последних опросов, проведенном сервисом по поиску работы, было выявлено, что лишь 13% жителей Самары готовы полностью перейти на безналичный расчет, в то время как остальные 75% предпочитают сохранить наличные деньги.
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