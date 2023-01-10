В Челябинской области воспитателя интерната обвинили в истязании ребёнка

В Следственном комитете считают, что сотрудница учреждения избивала несовершеннолетнюю воспитанницу.В Следственном комитете Челябинской области подозревают, что воспитатель одного из интернатов систематически избивала несовершеннолетнюю подопечную.
В Следственном комитете считают, что сотрудница учреждения избивала несовершеннолетнюю воспитанницу.В Следственном комитете Челябинской области подозревают, что воспитатель одного из интернатов систематически избивала несовершеннолетнюю подопечную.
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