Царьград

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В Челябинской области воспитателя интерната обвинили в истязании ребёнка

В Челябинской области воспитателя интерната обвинили в истязании ребёнка

В Следственном комитете считают, что сотрудница учреждения избивала несовершеннолетнюю воспитанницу.В Следственном комитете Челябинской области подозревают, что воспитатель одного из интернатов систематически избивала несовершеннолетнюю подопечную.

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